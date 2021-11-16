Парламентарии продолжили работу в комитетах (16.11.2021)

Во вторник, 16 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике депутаты рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту закона «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование».

Целью проекта закона является усовершенствование законодательства Донецкой Народной Республики о сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

По результатам заседания Комитета было принято решение продолжить рассмотрение законопроекта с участием заинтересованных органов.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле был рассмотрен проект закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Принятие данного проекта закона позволит урегулировать отношения, связанные с прогнозированием и планированием обеспечения государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, мониторингом, контролем и аудитом соблюдения требований, предусмотренных проектом закона.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В настоящее время отношения в информационной сфере урегулированы Законом «Об информации и информационных технологиях», правоприменительная практика которого свидетельствует о ряде недочётов в данном нормативном правовом акте. Принятие законопроекта «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволит устранить коллизии и пробелы в правовом регулировании в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, а также создать необходимую правовую основу для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в сфере использования современных информационных технологий.

В рамках очередного заседания Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», направленного на совершенствование законодательной базы в сфере интеллектуальной собственности. Его принятие обеспечит условия для государственной регистрации и последующего предоставления охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в Республике.

Кроме того, на заседании рассматривались положения проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», цель которого – совершенствование гражданского законодательства ДНР в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений. Законопроект разработан в рамках реализации курса внешней политики ДНР, направленного на гармонизацию собственного законодательства с правовыми нормами Российской Федерации.

Члены Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжили работу над обращениями, поступающими от физических и юридических лиц, органов государственной власти, о разъяснении норм действующего законодательства, а также об оказании содействия в разрешении проблемных вопросов правоприменения законодательных актов.

На заседании был рассмотрен ряд обращений, относящихся к сфере ведения Комитета, в установленном законодательством порядке Комитетом будут подготовлены и направлены аргументированные ответы заявителям с разъяснениями по всем поступившим вопросам.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел предложения Молодёжного парламента по совершенствованию действующего Закона ДНР «О культуре», направленные на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Так, предлагается внести в действующее законодательство поправки, направленные на повышение культурного, образовательного уровня развития и расширение кругозора учащихся в Донецкой Народной Республике.

Данные инициативы будут проанализированы Комитетом, после чего будет принято решение о целесообразности их отражения в законодательстве Республики.