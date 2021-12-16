Парламентарии продолжили работу в комитетах (16.12.2021)

В четверг, 16 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов совершенствования действующего законодательства Республики.

Кроме того, парламентарии продолжили работу над обращениями, поступающими в адрес Комитета от граждан, организаций и органов государственной власти. В установленные законодательством сроки всем заявителям будут направлены аргументированные ответы с разъяснениями по изложенным вопросам.

Члены Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность работы системы здравоохранения Донецкой Народной Республики по противодействию распространению коронавирусной инфекции путём увеличения количества прививочных пунктов для проведения иммунизации населения Республики. Участие в обсуждении предлагаемых ко внесению изменений в дальнейшем примут представители всех заинтересованных органов.

Помимо этого, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле.