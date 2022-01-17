Парламентарии продолжили работу в комитетах (17.01.2022)

В понедельник, 17 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Концепция проекта закона определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общие условия предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортной инфраструктуры.

Необходимость принятия проекта закона обусловлена тем, что проект закона регламентирует отношения, возникающие при пользовании услугами не только автомобильного транспорта, но и городского наземного электрического транспорта.

На Комитете Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Проект закона направлен на совершенствование законодательства в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты рассмотрели проект закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Проект закона направлен на актуализацию, упорядочивание и совершенствование системы лицензирования на территории Донецкой Народной Республики. По результатам рассмотрения замечаний и предложений заинтересованных органов комитетом принято решение рекомендовать проект закона к рассмотрению Народным Советом.