Парламентарии продолжили работу в комитетах (17.02.2022)

В четверг, 17 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии рассмотрели заключения, поступившие от заинтересованных органов на проект закона «О стандартизации в Донецкой Народной Республике».

Проект закона разработан в целях определения основ государственного регулирования в сфере стандартизации, а также в целях обеспечения проведения единой государственной политики в указанной сфере, , технологического развития, модернизации государственной экономики и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

По результатам обсуждения проекта закона принято решение продолжить его доработку с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили положения законопроекта «О концессионных соглашениях». Цель его разработки – формирование нормативной правовой базы для привлечения инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики. Кроме того, принятие проекта закона обеспечит возможности для эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и будет способствовать повышению качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

Также на заседании рассматривались предложения по доработке законопроекта «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Донецкой Народной Республике». Положениями проекта закона определяются правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности потребительских обществ и их союзов, составляющих потребительскую кооперацию ДНР.

Помимо этого, парламентарии обсудили законодательные инициативы, направленные на урегулирование правоотношений в сфере кредитной кооперации.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству на заседании рассмотрел обращения, поступившие от граждан, организаций и государственных органов.

В частности, парламентарии обсудили предложения по усовершенствованию законодательства, обращения о толковании отдельных правовых норм и иные вопросы. Всем заявителям будут предоставлены разъяснения в установленные законодательством сроки.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжает работу по усовершенствованию законодательства в сфере обращения донорской крови и её компонентов.

На очередном заседании Комитета парламентарии обсудили положения законопроекта «О внесении изменения в статью 19 Закона Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и её компонентов». Предлагаемые ко внесению изменения направлены на конкретизацию перечня лиц, приравненных к статусу «Почётный донор Донецкой Народной Республики» и имеющих право пользоваться всеми предусмотренными Законом льготами.

Также депутаты рассмотрели обращение, поступившее в адрес Комитета, и утвердили ответ на него.