Парламентарии продолжили работу в комитетах (17.08.2021)

Во вторник, 17 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Целью проекта закона является усовершенствование правовых и организационных основ деятельности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также сегодня на заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии рассмотрели проекты законов «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об объектах незавершённого строительства» и концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии Вооружённых Сил и вооружённых формирований Украины».

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором парламентарии приступили к рассмотрению проекта закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики». Проект закона разработан в целях установления единого правового регулирования жилищных отношений, а также регулирования общественных отношений с участием граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам возникновения, осуществления и прекращения права пользования жилыми помещениями, а также вопросам требований к жилым помещениям, обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищных фондов и так далее.

По итогам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом для подготовки заключения комитета-соисполнителя.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Основной задачей проекта закона является совершенствование правоотношений, возникающих в сфере лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности при процедурах реорганизации субъектов хозяйствования, и устранение пробелов в действующем законодательстве Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании». Проектом закона предусматривается установление права на зачисление родных братьев и сестёр независимо от места их регистрации в одну школу и садик. Такое право в перспективе будет предоставляться как полнородным, так и неполнородным братьям и (или) сёстрам.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму сегодня продолжил работу над проектом закона «О физической культуре и спорте» в новой редакции. Проект устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяет основные принципы законодательства в указанной сфере и является в ней базовым нормативным правовым актом.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству. Члены Комитета рассмотрели проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

В рамках работы над законопроектом парламентарии продолжили рассмотрение замечаний и предложений, поступивших от комитетов Народного Совета Донецкой Народной Республики, а также заинтересованных органов власти. Особое внимание было уделено статьям проекта закона, регулирующим отношения в сфере санитарно-эпидемиологических требований, а также вопросам полномочий органов исполнительной власти в сфере земельных отношений, геодезии и картографии, связанным с привлечением к ответственности за административные правонарушения.

По итогам рассмотрения замечаний и предложений по доработке законопроекта было принято решение продолжить работу над ним на следующем заседании.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Итогом заседания стало утверждение заключения комитета-соисполнителя на законопроект.