Парламентарии продолжили работу в комитетах (17.09.2021)

В пятницу, 17 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

На Комитете Народного Совета по безопасности и обороне парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности».

Данный проект закона призван способствовать более эффективной реализации норм, направленных на борьбу с экстремистской деятельностью. Предлагается установить административную ответственность за нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности и закрепить порядок применения наказаний в данной сфере.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над положениями проекта закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разрабатываемого в целях устранения пробелов и коллизий в действующем законодательстве.

Так, законопроектом определяются основные термины, устанавливаются ограничения на доступ к информации, особенности распространения информации, государственное регулирование в сфере применения информационных технологий. Также принятие проекта закона будет способствовать гармонизации законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. На заседании были рассмотрены предложения и замечания заинтересованных органов, работа над проектом закона продолжится.

Члены Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

На Комитете Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии обсудили проект закона «Об отходах производства и потребления».

Проект закона определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрел обращение, поступившее в адрес Комитета, по вопросу функционирования садоводческого общества и утвердил проект ответа по существу.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Члены Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 46 и 85 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

При разработке данного проекта закона парламентарии руководствовались Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, закрепляющей стремление к совершенствованию отечественного законодательства путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации.

Так, в законопроекте был использован опыт Российской Федерации в части определения прав и обязанностей зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Проект закона предполагает создание правового механизма установления правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.