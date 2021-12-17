Парламентарии продолжили работу в комитетах (17.12.2021)

В пятницу, 17 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Парламентарии приступили к обсуждению итогов сравнительно-правового анализа Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» и Федерального закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха».

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел поступившие в его адрес обращения и утвердил проекты ответов по существу.

Члены Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам обсудили проект закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».

Целью принятия проекта закона является установление общих правовых и экономических принципов и положений касательно формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории Донецкой Народной Республики, независимо от форм собственности.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму рассмотрел заключения, поступившие на проект закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

Основной целью проекта закона является усовершенствование законодательства в сфере физической культуры и спорта в части наделения федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта полномочиями на разработку требований и норм соответствующих видов спорта в целях включения таких требований и норм в Единую спортивную классификацию Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии обсудили проект закона «Об объектах незавершённого строительства».

Целью проекта закона является закрепление на законодательном уровне механизма осуществления государственного регулирования при определении правового режима объектов незавершённого строительства в части рационального использования таких объектов, при обеспечении безопасности граждан, в том числе путём предотвращения обрушения объектов незавершённого строительства вследствие уклонения собственников (застройщиков) объектов незавершённого строительства от их содержания, механизма выявления объектов незавершённого строительства, по которым не может быть завершено строительство, в целях их своевременного демонтажа, а также механизма введения в эксплуатацию объектов незавершённого строительства, строительство которых завершено.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект закона «О газоснабжении», который направлен на определение правовых, экономических и организационных основ отношений в сфере газоснабжения в Донецкой Народной Республике, а также на обеспечение потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.

Члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне обсудили заключения, поступившие на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Целью проекта закона является совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике с учётом опыта законодательного регулирования аналогичной сферы деятельности в Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел проект закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Целью проекта закона является устранение коллизий и пробелов правового регулирования в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, а также создание необходимой правовой основы для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в сфере использования современных информационных технологий.