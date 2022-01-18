Парламентарии продолжили работу в комитетах (18.01.2022)

Во вторник, 18 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ««О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Данный проект закона призван усовершенствовать законодательство Донецкой Народной Республики в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Кроме того, проект закона направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты обсудили проект закона «О защите конкуренции». Проект закона устанавливает организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе относительно предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в Донецкой Народной Республике. На основании проведенного анализа основных положений проекта закона продолжена работа с учетом необходимости доработки его отдельных правовых норм.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии рассмотрели проект закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики», обсудили концепцию проекта закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и концепцию проекта закона «О специальной оценке условий труда».

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты продолжили работу над проектом закона «О патриотическом воспитании».

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудил концепцию проекта закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Указанный законопроект призван обеспечить открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, активное использование информационных технологий, а также объективное информирование граждан Республики и структур гражданского общества о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили положения проекта закона «О внесении изменения в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики», которым предусмотрено продление действующего временного порядка проверки законности отдельных видов договоров.

Кроме того, рассмотрены обращения администраций городов Донецк и Горловка о разъяснении норм действующего Гражданского кодекса ДНР. В установленные сроки Комитетом будут подготовлены аргументированные ответы на обращения.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в статью 38 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», положения которого закрепляют норму об обучении педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи. Также, уточняется порядок оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся.

Помимо этого, парламентарии обсудили замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О культуре», которым предлагается закрепить порядок образования централизованной клубной системы, конкретизировать условия формирования кадрового состава организаций культуры и предоставить дополнительные права муниципальным музеям.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжилась работа по рассмотрению обращений граждан, организаций и органов государственной власти.

Так, рассмотрен ряд обращений о толковании норм действующего законодательства в сфере ведения Комитета. В установленные сроки заявителям будут предоставлены разъяснения по всем изложенным вопросам.