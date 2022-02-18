Парламентарии продолжили работу в комитетах (18.02.2022)

В пятницу, 18 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Законопроект является основополагающим законодательным актом в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Его принятие будет способствовать как разработке подзаконных нормативных правовых актов, так и регулированию таких видов деятельности, как сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания; создание охотничьей инфраструктуры, оказание услуг в данной сфере; закупка, производство и продажа продукции охоты.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О водоснабжении и водоотведении».

Проект закона регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливает требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Кроме того, рассмотрен проект закона «О теплоснабжении».

Данный проект закона устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, в связи с созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 35 Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах».

Проект закона предполагает дополнение статьи 35 Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах» структурной единицей, регламентирующей, что порядок утверждения годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности профсоюзов, их организаций, объединения профсоюзов определяется в соответствии с их уставами.

Комитет Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел поступившие в его адрес обращения.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором депутаты рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)». Проект закона направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки такой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил обсуждение проекта закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью актуализации законодательных норм, регулирующих правоотношения в информационной сфере. Принятие проекта закона позволит создать правовые основы для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в сфере использования современных информационных технологий. Работа над ним продолжается.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел положения законопроекта «О внесении изменения в статью 671 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Проектом закона предлагается внести сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень органов и организаций, заключение договора о целевом обучении с которыми даёт гражданину право на приём на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР. Обсуждение законопроекта продолжится при участии представителей всех заинтересованных органов.