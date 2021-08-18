Парламентарии продолжили работу в комитетах (18.08.2021)

В среду, 18 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах». Целью законопроекта является приведение Закона «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.

Кроме того, данный законопроект направлен на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации в сфере деятельности профессиональных союзов.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии совместно с представителями Министерства агропромышленной политики и продовольствия обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О племенном деле в животноводстве».

По результатам заседания его участники приняли решение продолжить работу над законопроектом.