Парламентарии продолжили работу в комитетах (18.10.2021)

В понедельник, 18 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии продолжили сравнительно-правовой анализ Водного кодекса Донецкой Народной Республики и Водного кодекса Российской Федерации в целях их согласования.

Водный кодекс Донецкой Народной Республики является кодифицированным нормативным правовым актом, основным документом, регулирующим водные отношения в Республике, а также взаимоотношения государственных и муниципальных органов, физических и юридических лиц в сфере водопользования.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи рассмотрели поступившее в адрес Комитета обращение и утвердили проект ответа по существу.

Кроме того, парламентарии утвердили план дальнейшей законопроектной деятельности Комитета.