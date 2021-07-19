Парламентарии продолжили работу в комитетах (19.07.2021)

В понедельник, 19 июля, депутаты продолжили законопроектную работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».

Данный проект направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Также он распространяет своё действие на отношения, связанные с содержанием и разведением охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Кроме того, парламентариями был рассмотрен проект закона «Об особо охраняемых природных территориях», которым предусматривается классификация категорий особо охраняемых природных территорий, устанавливаются пути их создания и развития с учётом территориальных особенностей региона.

На Комитете Народного Совета по транспорту и связи депутаты рассмотрели проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Законопроект регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также организацией контроля осуществления регулярных перевозок.

Помимо этого, Комитет по транспорту и связи как комитет-соисполнитель рассмотрел и утвердил заключение на проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».