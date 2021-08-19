Парламентарии продолжили работу в комитетах (19.08.2021)

В четверг, 19 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Целью законопроекта является усовершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части оптимизации правового механизма налогообложения товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и жилищно-строительных кооперативов при осуществлении ими деятельности, а также приведение отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики в части организационно-правовых форм некоммерческих организаций.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Проект закона направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в части определения видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.