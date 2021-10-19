Парламентарии продолжили работу в комитетах (19.10.2021) (обновляется)

Во вторник, 19 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике в ходе очередного заседания рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Данный проект закона направлен на улучшение экологической обстановки в Донецкой Народной Республике и соблюдение конституционных прав граждан в сфере охраны окружающей среды путём введения в налоговое законодательство отдельного вида налога – «утилизационного налога», в связи с чем законопроектом устанавливаются категории плательщиков такого налога, объект и база налогообложения. Кроме того, им устанавливаются ставки утилизационного налога и порядок его исчисления, отчётный период, порядок и сроки уплаты такого налога. По итогам заседания Комитета было принято решение продолжить рассмотрение законопроекта с участием заинтересованных органов.

На заседании Комитета Народного Совета по безопасности и обороне парламентарии рассмотрели поступившее в адрес Комитета обращение и утвердили проект ответа по существу.

Члены Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму обсудили проект закона «О молодёжной политике».

Цель данного проекта закона – урегулировать отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики, при формировании и реализации молодёжной политики, определить цели, принципы, основные направления и формы реализации молодёжной политики в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике рассмотрел проект закона «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов».

Основной целью проекта закона является реализация права инвалидов на льготный проезд со скидкой в размере 50 процентов от стоимости проезда на маршрутах общего пользования сообщением между населёнными пунктами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в период с 1 октября по 15 мая, повышение уровня социальной защиты инвалидов в сфере транспорта.

Также парламентарии рассмотрели проект закона «Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики», который направлен на формирование и совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере труда, его систематизацию и структурирование, установление государственных гарантий трудовых прав и свобод населения, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов работников и работодателей.

Основными задачами данного проекта кодекса является создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

На базе Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжилась работа над проектом закона «О коммерческой тайне», который направлен на создание правовых условий для эффективного функционирования в ДНР рынка товаров, работ и услуг, а также предупреждение случаев недобросовестной конкуренции.

Так, законопроектом регулируются отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, оборотом такой информации и охраной её конфиденциальности. На заседании были рассмотрены замечания и предложения заинтересованных органов, работа над проектом закона продолжится.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии утвердили итоговую редакцию проекта закона «О производственных кооперативах».

Законопроект направлен на закрепление правового положения и условий деятельности кооперативов в законодательном поле Республики. В частности, им устанавливаются права и обязанности участников кооператива, процедура создания, реорганизации, ликвидации кооператива, порядок распределения прибыли и ведения отчётности.

Далее проект закона будет направлен в Координационный комитет Народного Совета для включения его в повестку дня одного из ближайших пленарных заседаний.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел проект постановления Правительства Донецкой Народной Республики «Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приёма по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, программам дополнительного профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в новой редакции».

Принятие данного нормативного правового акта позволит разрешить проблемные вопросы, возникающие в сфере формирования государственного заказа по подготовке кадров в ДНР. Парламентарии обсудили предложения по доработке проекта постановления.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.