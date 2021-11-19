Парламентарии продолжили работу в комитетах (19.11.2021)

В пятницу, 19 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму парламентарии рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки такой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике. В целом законопроект направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Парламентарии также рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

Основной целью проекта закона является усовершенствование законодательства в сфере физической культуры и спорта, а также приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством Донецкой Народной Республики в сфере образования. Его принятие позволит избежать юридических коллизий и неоднозначной трактовки норм Закона ДНР «О физической культуре и спорте», затрагивающих сферу образования.

Члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов».

Основной целью принятия данного проекта закона является возобновление и реализация права инвалидов на льготный проезд со скидкой в размере 50 процентов от стоимости проезда по маршрутам общего пользования сообщением между населёнными пунктами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в период с 1 октября по 15 мая, а также повышение уровня социальной защиты инвалидов в сфере транспортного обеспечения.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики».

Проект закона направлен на установление социальной поддержки отдельных категорий работников, а также установление дополнительных льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного твёрдого топлива (угля), и улучшение механизма реализации социальной поддержки отдельных категорий работников.

На заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Проект закона предполагает внесение изменений относительно постановки на учёт и контроля за осуществлением деятельности религиозных групп. Кроме того, данный проект закона направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Члены Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам приступили к сравнительно-правовому анализу Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха» и Федерального закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» в целях их дальнейшей синхронизации.

Кроме того, парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики». Проект закона разработан в рамках избранного Донецкой Народной Республикой курса внешней политики, направленного на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации, согласно Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики.

По итогам заседания Комитет принял решение о внесении проекта закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики» на рассмотрение Народного Совета ДНР.

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле утвердил и внёс на рассмотрение Народного Совета проект закона «Об обязательных требованиях в Донецкой Народной Республике».

Данный проект закона направлен на определение правовых и организационных основ установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Донецкой Народной Республики, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления государственных и муниципальных услуг, оценки соответствия продукции и иных форм оценок и экспертиз.

Члены Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам рассмотрели проект закона «О карантине растений».

Целью проекта закона является обеспечение охраны растений и территории Донецкой Народной Республики от проникновения и распространения карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов, определение правовых, организационных и финансово-экономических основ карантина растений, полномочий органов государственной власти, их должностных лиц, прав и обязанностей юридических и физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей в данной сфере.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

Цель законопроекта – усовершенствование правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере организации комплектования, хранения, учёта и использования архивов и архивных документов, а также управления архивами. Его принятие позволит в полной мере обеспечить безопасность и сохранность архивов, а также возможность их всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства. На заседании рассмотрены замечания и предложения к проекту закона.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Проектом закона устраняются законодательные пробелы в части определения субъектов проведения поисковых работ. Также предлагается наделить Правительство Донецкой Народной Республики полномочиями по определению порядка организации и проведения поисковых работ. Обсуждение будет продолжено на следующих заседаниях Комитета.