Парламентарии продолжили работу в комитетах (20.07.2021)

Во вторник, 20 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии провели правовой анализ проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», целью которого является создание в Донецкой Народной Республике правовых основ защиты государства и общества от административных правонарушений, формирование и совершенствование административного законодательства, его систематизация и структурирование.

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике рассмотрел проект закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей», который определяет общие принципы содержания и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте».

Данный проект направлен на приведение норм Закона «Об автомобильном транспорте» в соответствие с законодательством Донецкой Народной Республики. Принятие проекта закона обусловлено необходимостью устранения противоречий и неурегулированных вопросов в нормативной правовой базе Республики в сфере автомобильного транспорта.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму рассмотрел проект закона «О молодёжной политике», который призван урегулировать отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики, при формировании и реализации молодёжной политики, определить цели, принципы, основные направления и формы реализации молодёжной политики в Донецкой Народной Республике.

На Комитете Народного Совета по промышленности и торговле был рассмотрен проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству рассмотрел положения законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», внесённого на рассмотрение Парламента Верховным Судом в порядке законодательной инициативы. Цель указанного проекта закона − создание надлежащих условий для качественного и эффективного отправления правосудия, в связи с чем законопроектом предлагается внести изменения в законы ДНР «О судебной системе Донецкой Народной Республики», «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», а также в Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс.

Кроме того, на заседании парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», предусматривающим законодательное закрепление порядка продления срока рассмотрения дел в апелляционном и кассационном порядке, и проектом закона «Кодекс Донецкой народной Республики об административных правонарушениях».

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре депутаты продолжили работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 66 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Данным законопроектом предлагается установить случаи, при которых будет считаться, что лицо получает второе или последующее высшее профессиональное образование. По итогам обсуждения парламентарии утвердили заключение профильного комитета на законопроект с рекомендацией Народному Совету принять проект закона в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.