Парламентарии продолжили работу в комитетах (20.08.2021)

В пятницу, 20 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики». Цель законопроекта – обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация данных положений с положениями законодательства Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам парламентарии рассмотрели предложения Государственного комитета по земельным ресурсам по доработке проекта закона «О наименовании географических объектов». Целью проекта закона является установление правовых основ по выявлению, нормализации наименований географических объектов, присвоению наименований таким объектам и их переименованию, государственному учёту и использованию данных наименований в целях обеспечения единого подхода к обозначенным процессам.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии рассмотрели проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Проект закона регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и физических лиц – предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 46 и 85 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте». За основу законопроекта был взят опыт Российской Федерации в части определения прав и обязанностей зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Проект закона предполагает создание правового механизма установления правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Комитет рассмотрел проект постановления, направленный на реализацию положений Закона «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики» в части формирования состава Президиума Верховного Суда Донецкой Народной Республики.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. Парламентарии продолжили работу над законопроектом «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике». Главной целью законопроекта является совершенствование регулирования правоотношений в сфере организации комплектования, хранения, учёта и использования архивов и архивных документов и управления архивами в целях обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.