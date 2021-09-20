Парламентарии продолжили работу в комитетах (20.09.2021)

В понедельник, 20 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам продолжил работу над проектом закона «Об отходах производства и потребления».

Данный проект закона определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Также в рамках работы над проектом парламентарии рассмотрели письмо Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики с предложениями касательно урегулирования вопроса бесхозяйных породных отвалов, образовавшихся в результате деятельности по добыче и переработке угля.