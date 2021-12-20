Парламентарии продолжили работу в комитетах (20.12.2021)

В понедельник, 20 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Парламентарии начали разработку проекта закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Проект закона регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений. Проект закона устанавливает обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте».

Проектом закона предлагается предусмотреть возможность закрепления автостанций (автовокзалов) и диспетчерских станций за государственными корпорациями.

Проект закона предусматривает приведение положений, устанавливающих организационно-правовые формы юридических лиц, за которыми могут быть закреплены автостанции (автовокзалы) и диспетчерские станции, в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».