Парламентарии продолжили работу в комитетах (21.01.2022)

В пятницу, 21 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Целью проекта закона является регулирование отношений, связанных с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, установление правил и ограничений, применяемых к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Также, целью законопроекта является определение условий предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также изъятия их в государственную или муниципальную собственность.

Комитет Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству обсудил предложения по мероприятиям, запланированным на 2022 год в рамках объявленного Главой Донецкой Народной Республики Года молодёжи.

Также, Комитет утвердил предложения к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», внесенному Генеральной Прокуратурой Донецкой Народной Республики.

На Комитете Народного Совета по безопасности и обороне парламентарии проанализировали концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности».

Целью проекта закона является совершенствование правового регулирования в части приема на службу в государственную пожарную охрану и ее прохождения, а также определения органа, ответственного за организацию тушения пожаров на территориях государственного лесного фонда.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над законопроектом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленным на устранение коллизий и пробелов действующего законодательства.

Принятие проекта закона позволит создать необходимые правовые основы для реализации конституционных прав граждан, повысить эффективность защиты общественных и государственных интересов в сфере использования современных информационных технологий. Участие в доработке законопроекта принимают представители всех заинтересованных органов.

В рамках заседания Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре во исполнение распоряжения Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки были рассмотрены предложения по формированию плана тематических мероприятий в рамках Года молодежи в Донецкой Народной Республике.