Парламентарии продолжили работу в комитетах (21.02.2022)

В понедельник, 21 февраля, состоялись заседания комитетов Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам обсуждался проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», который направлен на приведение Водного кодекса Донецкой Народной Республики в соответствие с Водным кодексом Российской Федерации.

В ходе заседания Комитета Народного Совета по транспорту и связи парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике».

Целью проекта закона является урегулирование правоотношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и физических лиц предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

На Комитете Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 35 Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах».

Проект закона предполагает внесение изменения в статью 35 Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах» в части дополнения ее структурной единицей, регламентирующей, что порядок утверждения годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности профсоюзов, их организаций, объединения профсоюзов определяется в соответствии с их уставами.

Напомним, парламентарии также продолжают активную консультационную и организационную работу с гражданами по вопросам эвакуации в Россию в связи с обострением ситуации в Донбассе.