Парламентарии продолжили работу в комитетах (21.09.2021)

Во вторник, 21 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике в ходе очередного заседания рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», направленный на улучшение экологической обстановки в Донецкой Народной Республике и соблюдение конституционных прав граждан в сфере охраны окружающей среды путём введения в налоговое законодательство отдельного вида налога – утилизационного налога. Законопроектом устанавливаются категории плательщиков такого налога, объект и база налогообложения, а также ставки утилизационного налога и порядок его исчисления, отчётный период, порядок и сроки уплаты такого налога. По итогам заседания Комитета было принято решение продолжить рассмотрение законопроекта с участием заинтересованных органов.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Депутаты провели комплексный анализ законопроекта «О ветеранах». Законопроект направлен на определение статуса ветеранов различных категорий, а также регулирование их социального обеспечения и социальной защиты.

Члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике обсудили законопроект «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» и утвердили заключение Комитета как комитета-соисполнителя. Также в ходе заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики».

Законопроект «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» направлен на устранение пробелов и противоречий, содержащихся в действующем законодательстве, а также на защиту и расширение возможностей абитуриентов на получение бесплатного образования в образовательных организациях высшего образования.

Принятие проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики» позволит снизить социальную напряжённость среди граждан Донецкой Народной Республики и усовершенствовать действующее законодательство в части обеспечения реализации социальных гарантий работников предприятий и других категорий лиц, а также дополнить законодательство нормами, закрепляющими возможность предоставления компенсационных выплат на приобретение твёрдого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц, что будет способствовать повышению качества правоприменения.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности при процедурах реорганизации субъектов хозяйствования и при введении временных администраций. Рассмотрение проекта закона продолжается с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над положениями проекта закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Так, в настоящее время в Донецкой Народной Республике регулирование отношений в сфере информации и информационных технологий осуществляется в соответствии с Законом «Об информации и информационных технологиях». Однако следует учитывать, что информационная сфера является одной из наиболее динамичных, поэтому в целях устранения существующих пробелов и коллизий в законодательстве был разработан проект закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Им определяются основные термины, устанавливаются ограничения на доступ к информации, особенности распространения информации, государственное регулирование в сфере применения информационных технологий.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству депутаты обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», разработанного Верховным Судом ДНР.

Цель законопроекта − урегулирование вопросов, связанных с определением перечня судебных решений апелляционной и кассационной инстанций, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Донецкой Народной Республики. Работа над проектом закона будет продолжена при участии представителей заинтересованных органов государственной власти.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», направленному на усовершенствование действующего законодательства.

Принятие законопроекта позволит пациенту указать при обращении за медицинской помощью в письменном виде своё согласие на разглашение врачебной тайны или указать в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство конкретное лицо, включая лиц из числа членов семьи и близких родственников, которым может быть разглашена врачебная тайна гражданина, в том числе после его смерти.