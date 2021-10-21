Парламентарии продолжили работу в комитетах (21.10.2021) (обновлено)

В четверг, 21 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Целью данного проекта закона является устранение правовых коллизий, противоречий отдельных положений налогового законодательства, регулирующего налогообложение доходов физических лиц – работников угольной промышленности, а также совершенствование правового регулирования отношений в сфере применения ставки подоходного налога к отдельным категориям работников.

По итогам заседания было принято решение продолжить рассмотрение законопроекта с участием заинтересованных органов.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии рассмотрели проект закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», который разработан в целях совершенствования системы лицензирования в Донецкой Народной Республике, а также направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации в сфере лицензирования.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству парламентарии обсудили предложения по усовершенствованию норм Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.

Так, члены Комитета рассмотрели возможность внесения в действующий УК ДНР ряда изменений, направленных на гармонизацию положений данного Кодекса с аналогичными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Работа в данном направлении будет продолжена.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. На заседании Комитета парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в статью 19 Закона Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и ее компонентов». По итогам работы Комитетом принято решение подготовить пакет документов для регистрации законопроекта.