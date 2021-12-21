Парламентарии продолжили работу в комитетах (21.12.2021)

Во вторник, 21 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству депутаты продолжили рассмотрение обращений, поступающих от граждан, юридических лиц и органов государственной власти в адрес Комитета. В частности, парламентарии обсудили обращение Министерства образования и науки ДНР о разъяснении норм действующего законодательства, регламентирующих полномочия учредителя реорганизуемого юридического лица. В установленные сроки заявителю будет предоставлен аргументированный ответ с разъяснениями по изложенным вопросам.

Кроме того, члены Комитета обсудили предложение Министерства юстиции ДНР о разработке проекта закона «О бесплатной юридической помощи», направленного на установление организационно-правовых основ формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовых основ деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел концепцию проекта закона «О внесении изменений в статью 38 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», которым предлагается уточнить положения Закона, регламентирующие охрану здоровья обучающихся, организацию и оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, а также закрепить норму об обучении педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи.

Также парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», конкретизирующим нормы о праве ребёнка на преимущественный приём на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра. Принятие проекта закона позволит в полной мере обеспечить реализацию права детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил доработку положений проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», принятие которого позволит урегулировать общественные отношения по привлечению лиц к ответственности за совершение административных правонарушений.

На заседании парламентарии рассмотрели предложения по уточнению положений особенной части проекта закона, содержащей нормы, устанавливающие ответственность за правонарушения по конкретным сферам регулирования административного права.

Члены Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства обсудили предложения и замечания заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Цель законопроекта – усовершенствование законодательства Республики в сфере охраны здоровья граждан. Его принятие позволит повысить эффективность противодействия распространению коронавирусной инфекции путём увеличения количества прививочных пунктов для проведения иммунизации населения Республики. На заседании рассмотрены заключения на проект закона, поступившие от Верховного Суда и Министерства внутренних дел. Все замечания и предложения будут проанализированы и учтены при доработке итоговой редакции законопроекта.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе», а также поступившие замечания и предложения к нему.

Цель проекта – наделение руководителя республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере обороны, полномочиями председателя призывной комиссии по принятию решений относительно деятельности призывной комиссии, предусмотренной статьёй 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе».

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии рассмотрели проект закона «О развитии малого и среднего предпринимательства». По итогам обсуждения законопроекта принято решение о его доработке и гармонизации с законодательством Российской Федерации.

Также на заседании был рассмотрен проект закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Депутаты утвердили заключение Комитета на законопроект к первому чтению.

Кроме того, члены Комитета рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

По итогам заседания принято решение продолжить работу над вышеупомянутыми законопроектами.