Парламентарии продолжили работу в комитетах (22.07.2021)

В четверг, 22 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрел проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», целью которого является создание в Республике правовых основ защиты государства и общества от административных правонарушений, формирование и совершенствование административного законодательства, его систематизация и структурирование.

На Комитете Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве», разработанный в целях совершенствования механизмов регулирования деятельности в сфере усыновления, опеки или попечительства.

Данный проект закона позволит гражданам Донецкой Народной Республики, проживающим на территории Российской Федерации, усыновлять детей, являющихся гражданами ДНР, которые постоянно проживают на территории Республики.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить нормы, позволяющие передавать гражданам Российской Федерации детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление при условии, если детей не представляется возможным передать на воспитание в семьи граждан Республики.

Также законопроект предусматривает возможность использования уже действующей программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в условиях построения новой системы законодательства.

Указанные нормы предлагается закрепить в переходных положениях Семейного кодекса Донецкой народной Республики.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над положениями законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

Так, предлагается усовершенствовать действующее законодательство в сфере профилактики и лечения болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, ухода и поддержки за людьми, живущими с ВИЧ. Учитывая курс Донецкой Народной Республики на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации, при разработке проекта закона учтён опыт Российской Федерации и использованы отдельные нормы Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.