Парламентарии продолжили работу в комитетах (22.09.2021)

В среду, 22 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе». Он разработан в целях приведения отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» в соответствие с аналогичными нормами Закона Российской Федерации «О государственной гражданской службе» и дальнейшего развития государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики.

На Комитете Народного Совета по транспорту и связи обсудили концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Донецкой Народной Республики, так и иностранным перевозчикам, а также ответственность за нарушение установленного порядка, права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок.