Парламентарии продолжили работу в комитетах (22.10.2021)

В пятницу, 22 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели концепцию проекта закона «О кадастровой деятельности». Целью проекта закона является урегулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, а также в связи с осуществлением государственного надзора.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму продолжил работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», который направлен на конкретизацию полномочий федераций по видам спорта, включённых в реестр аккредитованных федераций по видам спорта.

На заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам продолжил сравнительно-правовой анализ Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» и Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», которые определяют правовые основы государственной политики в сфере охраны окружающей среды, обеспечивая сбалансированное решение социально-экономических задач, способствуют сохранению благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепляют правопорядок в сфере охраны окружающей среды и обеспечивают экологическую безопасность.

Члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне обсудили проект закона «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима».

Целью проекта закона является установление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима с определением соответствующих штрафных санкций для граждан, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц, а также порядка производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных проектом закона.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над положениями проекта закона «О науке и государственной научно-технической политике», направленного на урегулирование отношений между субъектами научной, научно-технической политики, органами государственной власти и потребителями научной, научно-технической и инновационной продукции, работ и услуг.

Так, законопроектом предлагается установить основные понятия, субъектов научной и научно-технической деятельности, принципы её регулирования, основы государственной научно-технической политики и поддержки инновационной деятельности. Его принятие позволит сформировать механизмы для внедрения науки во все сферы деятельности общества, механизмы распространения и освоения полученных знаний и научных результатов.