Парламентарии продолжили работу в комитетах (23.07.2021)

В пятницу, 23 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», которым устанавливается разграничение определений «участники религиозного объединения» и «члены органов управления религиозного объединения».

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне рассмотрел проект закона «О внесении изменений в статьи 59 и 70 Конституции Донецкой Народной Республики», который разработан в целях гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации, а также оптимизации системы государственных наград и порядка награждения ими.

На Комитете Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», который позволит временно закрепить действующие способы подготовки и профессионального развития государственных гражданских служащих до принятия специальных законов.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам утвердил итоговою редакцию проекта закона «О зерне», который станет правовым фундаментом для осуществления государственной поддержки производителей зерна.

Целью принятия данного проекта закона является определение правовых основ развития зернового комплекса Донецкой Народной Республики, являющегося совокупностью видов сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством (выращиванием зерновых культур), перевозкой, хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов переработки зерна на внутреннем и внешнем рынках.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам рассмотрел проект закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики», который направлен на установление правовых основ рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала.

В частности, Комитет обсудил правовые нормы, регулирующие учёт древесины и продукции её переработки, а также маркировку древесины.

Кроме того, парламентарии утвердили план законопроектной работы Комитета на август.

На Комитете Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму депутаты рассмотрели проект закона «О физической культуре и спорте» в новой редакции.

Данный проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяет основные принципы законодательства в указанной сфере, являясь базовым нормативным актом.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над положениями проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Цель предлагаемых изменений − совершенствование законодательства в сфере рекламы и приведение его в соответствие с действующими правовыми реалиями. На заседании были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона, поступившие от заинтересованных органов.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии рассмотрели заключение Министерства внутренних дел на законопроект «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Донецкой Народной Республики».

Указанным проектом закона определяются особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия как особым видом недвижимого имущества, а также порядок формирования и ведения Государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и Государственного реестра культурного достояния Донецкой Народной Республики. Кроме того, им устанавливаются общие принципы государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории ДНР.