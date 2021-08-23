Парламентарии продолжили работу в комитетах (23.08.2021)

В понедельник, 23 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Парламентарии рассмотрели проект закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики».

Законопроект «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики» в перспективе будет регулировать отношения в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения). Комитет обсудил главу проекта закона, регулирующую вопросы воспроизводства лесов и лесоразведения.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии обсудили заключения, поступившие на проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте». Данные законопроекты направлены на усовершенствование законодательства в сфере транспортного регулирования.