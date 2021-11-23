Парламентарии продолжили работу в комитетах (23.11.2021)

Во вторник, 23 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике парламентарии рассмотрели вопросы, связанные со страхованием, в том числе вопросы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в рамках проводимой синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, обусловленной реализацией Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

В частности, было заявлено о необходимости гармонизации итоговых редакций законопроектов ДНР и ЛНР «Об организации страхового дела» как нормативных правовых актов, устанавливающих механизм страхования, виды, субъекты и объекты страхования.

Кроме того, был рассмотрен вопрос синхронизации законодательства ДНР и ЛНР в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По итогам заседания профильного комитета принято решение продолжить рассмотрение вопросов в сфере страхования с участием заинтересованных органов как ДНР, так и ЛНР.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Целью проекта закона является гармонизация законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации в сфере лицензирования, реализация государственной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства, содействие развитию субъектов хозяйственной деятельности, предпринимательства, уменьшение нагрузки на бизнес посредством отмены необходимости лицензирования определённых проектом закона видов деятельности.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели новую редакцию проекта закона «О физической культуре и спорте». Проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяет основные принципы законодательства в указанной сфере и является в ней базовым нормативным актом.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии проанализировали проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите ветеранов войны» и статьи 72 и 123 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Целью проекта является устранение коллизий, возникших при практическом применении норм Закона «О социальной защите ветеранов войны», регулирующих социальное обеспечение и социальную защиту ветеранов войны и членов их семей, а также совершенствование правового регулирования в данной сфере.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Депутаты рассмотрели законопроекты «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменения в статью 19 Закона Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и её компонентов».

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», направленные на усовершенствование правового регулирования отношений, возникающих при выполнении договора транспортной экспедиции. Также члены Комитета обсудили предложения к законопроекту «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Указанные проекты законов разработаны в рамках реализации внешнеполитического курса Донецкой Народной Республики, предусматривающего гармонизацию собственного законодательства с правовыми нормами Российской Федерации. Их принятие позволит создать единый с Российской Федерацией подход к организации и оформлению транспортной экспедиции.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре обсудил концепцию законопроекта «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О культуре», принятие которого будет способствовать формированию бережного отношения к историческому наследию и патриотическому воспитанию детей.

Так, предлагается дополнить норму, гарантирующую лицам, не достигшим восемнадцати лет, право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Кроме того, лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. По итогам обсуждений принято решение о регистрации законопроекта.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу с обращениями физических и юридических лиц, а также органов государственной власти по разъяснению норм действующего законодательства.

На заседании парламентарии обсудили обращение Министерства внутренних дел ДНР о толковании отдельных норм Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, которыми установлена ответственность за изготовление и распространение материалов или предметов, оскорбляющих общественную нравственность, а также вовлечение в данный процесс несовершеннолетних.

В установленные законодательством сроки Комитет подготовит и направит заявителю разъяснения по вопросам правоприменения указанных норм.