Парламентарии продолжили работу в комитетах (23.12.2021)

В четверг, 23 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили проект закона «О погребении и похоронном деле».

Проектом закона предоставляются гарантии погребения умершего с учётом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, гарантий предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего, а также устанавливаются нормы касательно организации, размещения и содержания мест погребения. В частности, предусматривается проведение особых санитарных, экологических мер, обеспечивающих безопасность для окружающих при выборе мест погребения.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты рассмотрели проекты законов «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам заседания принято решение продолжить законотворческую работу по всем проектам законов.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства депутаты рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес Комитета, и утвердили проекты ответов по существу.

Члены Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству подвели итоги законопроектной деятельности за 2021 год. Также парламентарии обсудили перечень проектов законов, работа над которыми запланирована на первое полугодие 2022 года.

Кроме того, Комитет продолжил работу над проектом закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».