Парламентарии продолжили работу в комитетах (24.01.2022)

В понедельник, 24 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. В ходе заседания парламентарии утвердили план законопроектной работы Комитета на февраль 2022 года.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии рассмотрели предложения к плану мероприятий в рамках Года молодёжи в Донецкой Народной Республике.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам депутаты рассмотрели письмо Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, направленное в адрес Комитета.