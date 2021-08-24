Парламентарии продолжили работу в комитетах (24.08.2021)

Во вторник, 24 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, посвящённое обсуждению проекта закона «О ветеранах».

Цель указанного законопроекта − формирование нормативного правового акта, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту. На заседании были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона, поступившие от заинтересованных органов.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии обсудили положения проектов законов «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике», «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках» и «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов».

Так, законопроектом «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках» предлагается расширить круг лиц, которым в соответствии с действующим законодательством по их желанию на основании письменного заявления предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Проект закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике» направлен на установление и обеспечение основных гарантий прав и законных интересов ребёнка в ДНР, создание правовых, социально-экономических условий для их реализации.

Основная цель законопроекта «О социальной защите инвалидов» − установление дополнительных гарантий обеспечения прав инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в виде права на внеочередной пропуск через Государственную границу Республики.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором парламентарии рассмотрели обращение о предоставлении разъяснений касательно норм действующего законодательства, регулирующих порядок выплаты пенсии по выслуге лет работникам здравоохранения.

В установленные законодательством сроки Комитетом будут предоставлены разъяснения по указанному вопросу.

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле продолжил работу над проектом закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанный законопроект призван урегулировать отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Работа над положениями проекта закона будет продолжена с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Члены Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрели заключения заинтересованных органов на законопроект «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», положения которого направлены на совершенствование действующего законодательства Республики.

Проектом закона предусматривается установление права на зачисление родных братьев и сестёр независимо от места их регистрации в одну школу и садик.

На заседании Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму парламентарии обсудили актуальные вопросы гармонизации законодательства Республики в сфере физической культуры и спорта с законодательством Российской Федерации.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению замечаний и предложений к ряду проектов законов, разрабатываемых Комитетом.

Так, законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики» направлен на совершенствование правового регулирования вопросов уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество.

Проектом закона «О внесении изменения в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики» предлагается возложить обязанность по расследованию преступлений, связанных с незаконным перемещением через Государственную границу определённых товаров и иных ценностей, на Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» предусматривает дополнение Уголовного кодекса ДНР статьёй 3091 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в рамках гармонизации законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

По итогам заседания Комитетом было принято решение продолжить работу над законопроектами в рамках своей деятельности.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменения в статью 86 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Цель данного законопроекта − закрепление на законодательном уровне оснований предоставления сведений о состоянии здоровья граждан, составляющих врачебную тайну, при осуществлении прокурорами полномочий по надзору за исполнением законов, а также органам уголовно-исполнительной системы при осуществлении контроля исполнения осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию.

Также члены Комитета продолжили работу над заключениями заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной статистике».

Цель законопроекта − совершенствование законодательства в сфере государственной статистики, а также гармонизация законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. На заседании были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту, поступившие от заинтересованных органов.