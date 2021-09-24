Парламентарии продолжили работу в комитетах (24.09.2021)

В пятницу, 24 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели заключения, поступившие от заинтересованных органов, на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», а также утвердили заключение комитета-соисполнителя.

Данный проект закона направлен на усовершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части расширения возможностей реализации продуктов пчеловодства субъектами хозяйствования и населением.

На Комитете Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам подвёл итоги своей работы за сентябрь и утвердил план законопроектной работы на октябрь 2021 года.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений обсудил проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который разработан с целью гармонизации с законодательством Российской Федерации в части регулирования правоотношений в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии проанализировали проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе». Целью предлагаемого проекта является обеспечение единства правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, совершенствование правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Прошло обсуждение концепции проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии вооруженных сил и вооруженных формирований Украины». Также обсудили законопроект «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты обсудили концепцию проекта закона «Об основах туристской деятельности». Целью законопроекта является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности.