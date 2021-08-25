Парламентарии продолжили работу в комитетах (25.08.2021)

В среду, 25 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Так, члены Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в статьи 59 и 70 Конституции Донецкой Народной Республики». Законопроект предусматривает закрепление полномочий Главы ДНР по учреждению государственных наград Донецкой Народной Республики, а также по установлению системы таких наград и порядка награждения ими.

Кроме того, продолжилась работа над проектом закона «О внесении изменения в статью 78 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», которым регулируются вопросы возмещения расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой государственный орган.

Комитет Народного Совета по транспорту и связи продолжил работу над нормами проектов законов «О железнодорожном транспорте» и «Устав железнодорожного транспорта».

Законопроект «Устав железнодорожного транспорта» призван урегулировать отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожного транспорта необщего пользования. Законопроектом устанавливаются права, обязанности и ответственность таких лиц.

Проект закона «О железнодорожном транспорте» направлен на установление правовых, организационных и экономических условий функционирования железнодорожного транспорта общего пользования, основ взаимодействия организаций железнодорожного транспорта и выполняющих работы (оказывающих услуги) на железнодорожном транспорте физических лиц – предпринимателей с органами государственной власти и организациями других видов транспорта, а также основ государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта необщего пользования.

На заседании Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах».

Законопроект разработан в целях приведения норм Закона «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом ДНР. Работа над положениями проекта закона будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.