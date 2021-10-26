Парламентарии продолжили работу в комитетах (26.10.2021)

Во вторник, 26 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму рассмотрел проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», направленный на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы её поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике рассмотрел концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии Вооружённых Сил и вооружённых формирований Украины».

Целью данного проекта закона является установление выплаты единовременной компенсации лицам из числа военнослужащих и служащих органов внутренних дел, проходившим службу в соответствующих формированиях Донецкой Народной Республики и получившим в период исполнения служебных обязанностей ранения, контузии или увечья средней степени тяжести, и лицам из числа гражданского населения, получившим ранения, контузии или увечья средней степени тяжести в результате агрессии Вооружённых Сил и вооружённых формирований Украины.

Кроме того, был рассмотрен проект закона «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование», который направлен на усовершенствование законодательства Донецкой Народной Республики о сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также нацелен на создание стабильной системы общеобязательного государственного социального страхования.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии рассмотрели окончательную редакцию проекта закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Донецкой Народной Республике».

Данный проект закона призван усовершенствовать контрольно-надзорную деятельность Донецкой Народной Республики посредством снижения при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности.

По итогам рассмотрения законопроекта парламентарии утвердили его окончательную редакцию и приняли решение о регистрации данного проекта закона в Народном Совете.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудили концептуальные положения законопроекта, регулирующего вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе вопросы предоставления таких услуг в электронном виде.

Также Комитетом была проанализирована практика законодательного регулирования аналогичных правоотношений в Российской Федерации, целью которых является создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии обсудили положения проекта закона «О публично-правовых компаниях в Донецкой Народной Республике», направленного на установление в соответствии с Гражданским кодексом ДНР правового положения публично-правовых компаний, порядка их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации.

Кроме того, парламентарии рассмотрели обращение Государственного комитета по науке и технологиям ДНР о рассмотрении возможности разработки и принятия закона, регулирующего правовой статус государственных автономных учреждений. Заявителю будет предоставлен аргументированный ответ на обращение, основанный на результатах анализа целесообразности принятия соответствующего законодательного акта.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над законопроектом «О внесении изменений в статьи 5 и 80 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Предлагаемые изменения позволят установить право лиц, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета по образовательным программам в сфере искусств. Участие в разработке проекта закона принимают представители профильных министерств и других заинтересованных органов, а также комитетов Народного Совета.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству парламентарии обсудили предложения по доработке законопроекта «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности», предусматривающего расширение перечня лиц, в отношении которых могут проводиться оперативно-разыскные мероприятия с использованием геолокационных данных.

При поиске без вести пропавших лиц оперативность проведения разыскных мероприятий непосредственно влияет на то, каков шанс спасения человека и оказания ему своевременной помощи. При этом доступ к геолокационным данным мобильных телефонов, планшетных компьютеров и других устройств мог бы значительно ускорить этот процесс. В целях законодательного закрепления такой возможности на базе Комитета продолжается работа над соответствующим проектом закона, участие в которой принимают представители всех заинтересованных органов государственной власти.

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «О внесении изменения в статью 198 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» и проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

По итогам заседания Комитета принято решение продолжить рассмотрение законопроектов, а также замечаний и предложений к ним с участием заинтересованных органов.