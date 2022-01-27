Парламентарии продолжили работу в комитетах (27.01.2022)

В четверг, 27 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии продолжили работу над проектом закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проект закона направлен на комплексное совершенствование законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок и формирование республиканской контрактной системы, а также утверждение организационной структуры управления республиканской контрактной системой.

Члены Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства обсудили замечания и предложения Генеральной прокуратуры к законопроекту «Об обращении лекарственных средств».

Законопроектом предусмотрено закрепление новой в сравнении с действующим законодательством системы обращения лекарственных средств от этапа их разработки до этапа мониторинга безопасности. Принятие проекта закона будет способствовать усовершенствованию законодательного регулирования правоотношений в сфере обращения лекарственных средств с учётом интересов и приоритетов отечественной фармацевтической промышленности.