Парламентарии продолжили работу в комитетах (27.08.2021)

В пятницу, 27 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжили работу над положениями проекта закона «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

Законопроект призван урегулировать отношения в сфере организации хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов, а также отношения в сфере управления архивным делом в Донецкой Народной Республике в интересах граждан, общества и государства. На заседании парламентарии продолжили прорабатывать замечания и предложения к проекту закона.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Целью законопроекта является устранение правовых коллизий, противоречий отдельных положений налогового законодательства, устанавливающего особенности налогообложения доходов физических лиц – работников угольной промышленности Донецкой Народной Республики, иным законодательным актам Донецкой Народной Республики, совершенствование правового регулирования отношений в части применения ставки подоходного налога к отдельным категориям работников.

Кроме того, Комитет Народного Совета по безопасности и обороне рассмотрел проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе». Целью проекта является обеспечение единства правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, совершенствование правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы.

В Комитете Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам обсудили проект закона «О пчеловодстве в Донецкой Народной Республике». Проект закона устанавливает правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчёл. Целью проекта закона является обеспечение производства продукции пчеловодства и сохранение пчёл.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Проект закона устанавливает разграничение определений «участники религиозного объединения» и «члены органов управления религиозного объединения». Законопроект направлен на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Состоялись заседания Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, в ходе которого обсудили проект закона «Об особо охраняемых природных территориях», и Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.