Парламентарии продолжили работу в комитетах (27.12.2021)

Комитеты и комиссии

В понедельник, 27 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии рассмотрели заключения на проект закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Проект закона призван определить основные требования к оказанию услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, а также документов для таможенных целей и других документов, которые необходимы для осуществления перевозок грузов. Проект закона направлен на социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. Депутаты рассмотрели законопроекты, находящиеся в работе комитета. Кроме того, парламентарии обсудили план законотворческой деятельности на ближайшее время.

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