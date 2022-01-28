Парламентарии продолжили работу в комитетах (28.01.2022)

В пятницу, 28 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», предусматривающий усовершенствование процесса составления, рассмотрения и утверждения бюджетов Донецкой Народной Республики, что позволит структурировать бюджетный процесс в государстве, а также обеспечит гармонизацию законодательства ДНР с законодательством РФ.

Члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Целью проекта закона является совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике с учётом опыта законодательного регулирования аналогичной сферы деятельности в Российской Федерации.

Cостоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

Основной целью проекта закона является усовершенствование законодательства в сфере физической культуры и спорта, приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством Донецкой Народной Республики в сфере образования.

Принятие законопроекта позволит избежать юридических коллизий и неоднозначной трактовки норм Закона «О физической культуре и спорте», затрагивающих сферу образования.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии обсудили проект закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Данный проект закона разработан в целях совершенствования механизма создания, сохранения и воспроизводства уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением её состояния, рекреации и экологического просвещения населения.

Также парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», который разработан в целях совершенствования правового регулирования в сфере водного законодательства и направлен на приведение Водного кодекса Донецкой Народной Республики в соответствие с Водным кодексом Российской Федерации.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «О кадастровой деятельности».

Целью проекта закона является урегулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, а также в связи с осуществлением государственного надзора в данной сфере.

Комитет Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству в ходе заседания рассмотрел поступившие в его адрес обращения и утвердил проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменений в статьи 5 и 81 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Предлагаемые ко внесению изменения устанавливают право на получение за счёт бюджетных ассигнований второго или последующего высшего образования по программам бакалавриата и магистратуры в сфере физической культуры и спорта для отдельных категорий лиц. Перечень соответствующих образовательных организаций будет утверждаться Правительством ДНР. Работа над законопроектом продолжается.