Парламентарии продолжили работу в комитетах (28.02.2022)

В понедельник, 28 февраля, в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики продолжилась законопроектная работа. Парламентарии-мужчины, которые были добровольно мобилизованы, приняли в ней участие в дистанционном режиме, а парламентарии-женщины – в очном.

Комитет Народного Совета по транспорту и связи провёл очередное заседание, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

«Сейчас, когда защитники Республики продолжают операцию по освобождению населённых пунктов ДНР, временно находящихся под контролем киевского режима, крайне важно, чтобы все государственные органы продолжали свою работу в штатном режиме. Для этого в числе прочего необходимо обеспечить функционирование транспортной системы. Комитет Народного Совета по транспорту и связи продолжает законотворческую работу в этом направлении», – сообщил пресс-службе Народного Совета в телефонном разговоре председатель Комитета Александр Бондаренко.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел обращение субъекта предпринимательской деятельности о разъяснении отдельных норм действующего законодательства.

Кроме того, на заседании парламентарии утвердили отчёт о деятельности Комитета за период с 1 по 28 февраля 2022 года.

«Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжают законотворческую деятельность, несмотря на увеличение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, ведь против нашего государства противник ведёт полномасштабную войну в том числе и в сфере информации. Наша задача сейчас – сделать всё, чтобы не допускать искажения информации украинской стороной, предотвращать различного рода информационные атаки, а также разоблачать фейки, которые противник активно распространяет», – сообщил пресс-службе Народного Совета в телефонном разговоре председатель Комитета Владислав Бердичевский.