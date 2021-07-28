Парламентарии продолжили работу в комитетах (28.07.2021)

В среду, 28 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии рассмотрели поступившее в адрес Комитета обращение по вопросу разъяснения отдельных положений Закона «О государственной гражданской службе» и утвердили проект ответа по существу.

Члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи рассмотрели проект закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике», который регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

На Комитете Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам были рассмотрены заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменения в статью 12 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Целью принятия данного проекта закона является установление максимального размера общей площади земельных участков, выделяемых из земель государственной и (или) муниципальной собственности для ведения фермерского хозяйства, в размере не более 600 гектар.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели законопроект «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима». Проектом предлагается установить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима с определением соответствующих штрафных санкций для граждан, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц, а также порядка производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных проектом закона.

Кроме того, на заседании члены Комитета обсудили проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».