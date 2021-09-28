Парламентарии продолжили работу в комитетах (28.09.2021)

Во вторник, 28 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над положениями проекта закона «О коммерческой тайне», который разработан в целях урегулирования отношений, связанных с отнесением информации к коммерческой тайне, оборотом такой информации и охраной её конфиденциальности.

Принятие законопроекта позволит создать в Донецкой Народной Республике правовые условия для эффективного функционирования рынка товаров, работ и услуг, а также предупредить случаи недобросовестной конкуренции. На заседании были рассмотрены замечания и предложения по доработке норм проекта закона, работа над ним будет продолжена.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству рассмотрел ряд обращений граждан и юридических лиц о разъяснении норм действующего законодательства Республики, а именно законов «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства» и «О государственной гражданской службе».

По результатам заседания Комитетом будут подготовлены и направлены заявителям в установленные законодательством сроки аргументированные ответы на обращения с разъяснениями по указанным вопросам.

Члены Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжили работу над положениями проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Так, в настоящее время парламентарии обсуждают предложения и замечания к положениям законопроекта, составляющим особую часть КоАП − специальные регулятивные и охранительные нормы права, действующие в отдельных сферах функционирования административной власти. Работа над проектом кодекса будет продолжена при участии представителей заинтересованных органов государственной власти.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили проект закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики». Кодекс разработан в целях создания единого правового регулирования жилищных отношений, а также урегулирования общественных отношений с участием граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам возникновения, осуществления и прекращения права пользования жилыми помещениями, требований к жилым помещениям, обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищных фондов и т. д.

Кроме того, в рамках заседания Комитет утвердил план законопроектной работы на октябрь.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, выступающего комитетом-соисполнителем при разработке проекта закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками».

Проект закона направлен на повышение доступности для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, а также информации о такой продукции. Также законопроект устанавливает правовые основы создания отечественного бренда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, определяющими, в том числе, конкурентные отличия отечественного производителя на рынке.

По результатам заседания утверждено заключение комитета-соисполнителя о рекомендации проекта закона к рассмотрению Народным Советом.