Парламентарии продолжили работу в комитетах (28.10.2021)

В четверг, 28 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На очередном заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике парламентарии обсудили законопроекты, связанные с особенностями предоставления субсидии кредитным организациям.

Рассмотрен проект закона «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке», предусматривающий закрепление общих положений предоставления субсидии и применения льготной процентной ставки, субъектов получения субсидии, порядка подачи заявки на её получение, процедуры рассмотрения заявок на предоставление субсидий, определение условий предоставления субсидий и порядка осуществления контроля за соблюдением данных условий, порядка перечисления субсидий.

Также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», который направлен на реализацию положений вышеуказанного законопроекта в части закрепления возможности предоставления из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам субсидий Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики, кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на территории Донецкой Народной Республики.

По результатам работы с проектами законов Комитетом было принято решение продолжить рассмотрение законопроектов с участием заинтересованных органов.

Кроме того, отдельным вопросом повестки дня заседания Комитета было рассмотрение и утверждение концепции проекта закона «Об аудиторской деятельности», предусматривающего закрепление на законодательном уровне правового механизма осуществления деятельности по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемой аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в целях выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Донецкой Народной Республики. По итогам рассмотрения концепции Комитетом было принято решение утвердить её и внести на рассмотрение Народного Совета ДНР.

На заседании Комитета Народного Совета по промышленности и торговле парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Народного Совета обращения, относящиеся к сфере ведения Комитета. По результатам рассмотрения обращений граждан и организаций заявителям были предоставлены объективные и обоснованные ответы по существу рассматриваемых вопросов в установленные законодательством об обращениях граждан сроки.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над проектом закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», призванным урегулировать общественные отношения в части привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения.

В настоящее время парламентарии совместно с представителями заинтересованных органов дорабатывают положения, которыми будут устанавливаться составы административных правонарушений в отдельных сферах функционирования административной власти, а также санкции за их нарушение. При работе над законопроектом учитывается как законодательный опыт Российской Федерации, так и региональная специфика ДНР.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии подвели промежуточные итоги работы Комитета за октябрь 2021 года. Кроме того, обсуждались законотворческие планы на предстоящий месяц.

Также депутаты рассмотрели ряд обращений граждан и органов государственной власти. В частности, Комитетом была рассмотрена информация, поступившая от Министерства здравоохранения ДНР, относительно необходимости оптимизации работы санитарно-эпидемиологической службы ДНР, направленной на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

На все поступившие обращения Комитетом в установленные законом сроки будут предоставлены аргументированные ответы.