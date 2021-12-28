Парламентарии продолжили работу в комитетах (28.12.2021)

Во вторник, 28 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии проанализировали законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности». Цель законопроекта – законодательное закрепление положений, способствующих более эффективной реализации норм, направленных на борьбу с экстремистской деятельностью. Предлагается установить административную ответственность за нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности, а также закрепить порядок привлечения к такой ответственности.

Также в ходе заседания депутаты проанализировали проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации». Цель проекта – совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике с учётом опыта законодательного регулирования аналогичной сферы деятельности в Российской Федерации.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии рассмотрели проект закона «О газоснабжении» и утвердили план законопроектной работы Комитета на январь 2022 года.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжил рассмотрение предложений граждан, юридических лиц и органов государственной власти по усовершенствованию действующего законодательства Республики.

Так, на заседании парламентарии обсудили обращение Фонда государственного имущества ДНР о рассмотрении возможности внесения изменений в отдельные нормы Гражданского кодекса Республики. Поступившие предложения будут тщательно проанализированы на предмет необходимости отражения положений, содержащихся в них, в законодательстве, после чего Комитет примет решение о целесообразности разработки соответствующего проекта закона.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре как комитет-соисполнитель рассмотрел положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», которым предусмотрены изменения в части определения уровней образования и типов образовательных организаций в соответствии с Законом «Об образовании».

Принятие законопроекта позволит избежать неоднозначной трактовки норм Закона «О физической культуре и спорте», затрагивающих сферу образования. На заседании утверждено заключение комитета-соисполнителя на проект закона.

В свою очередь, Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над законопроектом «О внесении изменения в статью 86 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», который направлен на урегулирование отдельных вопросов в сфере врачебной тайны.

Предлагаемые законопроектом изменения устанавливают на законодательном уровне основания предоставления сведений о состоянии здоровья граждан, составляющих врачебную тайну, органам уголовно-исполнительной системы при осуществлении контроля исполнения осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию, а также прокурорам при осуществлении ими полномочий по надзору за исполнением законов. На заседании рассмотрены замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации.