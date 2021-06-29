Парламентарии продолжили работу в комитетах (29.06.2021)

Во вторник, 29 июня, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Комитет Народного Совета по промышленности и торговле рассмотрел проект закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», который направлен на определение основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочий Донецкой Народной Республики в данной сфере в целях обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов Донецкой Народной Республики.

Принято решение о продлении срока предоставления заключения на данный проект закона.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «О коммерческой тайне», направленным на создание в ДНР правовых условий для эффективного функционирования рынка товаров, работ и услуг, а также предупреждение случаев недобросовестной конкуренции. На заседании были рассмотрены заключения заинтересованных органов на проект закона.

Также члены Комитета обсудили положения проекта Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии рассмотрели проекты законов «О внесении изменения в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

Цель указанных законопроектов − законодательное закрепление полномочий Главы ДНР по установлению порядка выявления, учёта, хранения, оценки и распоряжения бесхозяйными недвижимыми вещами сроком до 1 января 2025 года.

Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрены заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменения в статью 66 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», определяющего случаи, при которых будет считаться, что лицо получает второе или последующее высшее профессиональное образование. Принятие законопроекта позволит устранить выявленный пробел в действующем законодательстве в сфере образования и обеспечить единообразный подход к разрешению вопросов, связанных с получением бесплатного высшего профессионального образования.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над проектом Уголовно-исполнительного кодекса ДНР. Кроме того, парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменения в статью 283 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», направленного на совершенствование уголовного законодательства Республики, устранение неопределенности и неоднозначного понимания положений статьи 283 Уголовного кодекса ДНР.

На заседании также рассматривался законопроект «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности», который предлагает дополнить действующее законодательство нормой, предусматривающей недопустимость разглашения сведений об осуществлении оперативно-разыскной деятельности.

Члены Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрели положения проекта закона «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении». Его цель − усовершенствование законодательства в сфере здравоохранения в части проведения патологоанатомических вскрытий, а также усиление государственных гарантий прав работников, занятых на отдельных видах работ, в части обеспечения условий для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму обсудил предложения, поступившие от Министерства молодёжи, спорта и туризма к проекту закона «О молодежной политике».

Данный проект закона призван урегулировать отношения, возникающие между субъектами, которые осуществляют деятельность в сфере молодёжной политики, при формировании и реализации молодёжной политики, определить цели, принципы, основные направления и формы реализации молодёжной политики в Донецкой Народной Республике.

На заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрено два проекта закона.

Проект закона «О внесении изменений в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» призван устранить правовые коллизии, противоречия отдельных положений налогового законодательства, регулирующего особенности налогообложения доходов физических лиц – работников угольной промышленности Донецкой Народной Республики, иным законодательным актам Донецкой Народной Республики, совершенствование правового регулирования отношений в сфере применения ставки подоходного налога к отдельным категориям работников.

Целью проекта закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является формирование законодательной базы для надлежащего осуществления финансового мониторинга в Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма. Реализация норм законопроекта направлена на профилактику легализации преступных доходов как совокупность системных и взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя интегрированную деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, организаций, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в рамках их компетенции в целях выявления и устранения факторов, способствующих совершению преступлений данного вида и связанных с ними правонарушений.