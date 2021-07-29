Парламентарии продолжили работу в комитетах (29.07.2021)

В четверг, 29 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве». Проект закона разрабатывается в целях совершенствования регулирования деятельности в сфере усыновления, опеки или попечительства.

Кроме того, в ходе заседания депутаты утвердили план законопроектной работы Комитета на август 2021 года.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. На заседании рассматривался проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», по результатам обсуждения и изучения которого было утверждено заключение комитета-соисполнителя на законопроект.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над рядом законопроектов, направленных на усовершенствование законодательства Республики.

В частности, рассматривались положения законопроекта «Об административной ответственности за нарушение запрета и ограничений по использованию систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер на территории Донецкой Народной Республики», призванного исключить возможность использования изображений с камер видеонаблюдения и отдельных видеокамер в ущерб безопасности Республики.

Кроме того, парламентарии обсудили нормы проекта закона «Об административной ответственности за розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», направленного на ограничение потребления (распития) алкогольной продукции в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов государства. На заседании было утверждено заключение профильного комитета на указанный проект закона.

Также на заседании были рассмотрены положения законопроекта «О внесении изменений в статью 425 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики», направленного на усовершенствование правового регулирования вопроса уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. По итогам обсуждения парламентарии утвердили заключение профильного комитета на законопроект ко второму чтению.

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжили обсуждение предложений и замечаний к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности», направленному на урегулирование отдельных вопросов организации производства судебных экспертиз, а также закрепление квалификационных требований и ответственности экспертов.

Помимо этого, парламентарии продолжили работу над нормами законопроекта «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», предусматривающего законодательное закрепление порядка продления срока рассмотрения дел в апелляционном и кассационном порядке.