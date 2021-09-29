Парламентарии продолжили работу в комитетах (29.09.2021)

Комитеты и комиссии

В среду, 29 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Парламентарии обсудили изменения в Закон «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики» в части определения подсудности дел, связанных с государственной тайной. Также были рассмотрены изменения в Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», которые направлены на сохранение памяти о защитниках Отечества.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам. Депутаты рассмотрели предложения Государственного комитета по земельным ресурсам ДНР к проекту закона «О наименованиях географических объектов». Он устанавливает правовые основы в сфере выявления, нормализации, присвоения наименований географическим объектам и их переименования, государственного учёта и использования наименований географических объектов в целях обеспечения единых подходов.

На заседании Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму были рассмотрены вопросы гармонизации законодательства в сфере физической культуры и спорта с законодательством Российской Федерации.

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