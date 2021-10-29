Парламентарии продолжили работу в комитетах (29.10.2021)

В пятницу, 29 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором были рассмотрены предложения Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики по усовершенствованию налогового законодательства в части снижения платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения, представленные несельскохозяйственными угодьями и занятые хозяйственными зданиями (сооружениями), расположенные за пределами населённых пунктов.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму рассмотрел заключение Министерства юстиции Донецкой Народной Республики на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

Проект закона направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства), устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки такой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике.

На заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству парламентарии рассмотрели поступившие в адрес Комитета обращения и утвердили проекты ответов по существу.

Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам продолжил проведение сравнительно-правового анализа Водного кодекса Донецкой Народной Республики и Водного кодекса Российской Федерации в целях их синхронизации законодательства.

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне провёл правовой анализ проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности», целью которого является принятие норм, способствующих более эффективной борьбе с экстремизмом.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» .

Основной целью данного проекта закона является реализация права инвалидов на льготный проезд со скидкой в размере 50 процентов от стоимости проезда на маршрутах общего пользования сообщением между населёнными пунктами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в период с 1 октября по 15 мая, а также повышение уровня социальной защиты таких лиц в сфере транспорта.

Также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве», который разработан в целях совершенствования регулирования деятельности в сфере усыновления, опеки и попечительства.

Кроме того, парламентарии утвердили план законопроектной работы Комитета на ноябрь 2021 года.

На заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике парламентарии продолжили рассмотрение проекта закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также замечаний и предложений, поступивших к данному законопроекту.

В целом проект закона направлен на формирование законодательной базы для надлежащего осуществления финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел предложения и замечания к проекту закона «О коммерческой тайне», направленному на урегулирование отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам.

Законопроектом предлагается законодательно установить основания отнесения информации к коммерческой тайне, определить права обладателя коммерческой тайной и меры по её охране. Работа над законопроектом продолжается.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил обсуждение положений проекта закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Донецкой Народной Республики».

Настоящий законопроект призван урегулировать отношения в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. Также предлагается установить основные принципы государственной охраны таких объектов и конкретные меры по их защите. Проект закона будет дорабатываться на следующих заседаниях Комитета с учётом предложений и замечаний, поступающих от заинтересованных органов.