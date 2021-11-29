Парламентарии продолжили работу в комитетах (29.11.2021)

В понедельник, 29 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии рассмотрели проект закона «Об ответственном обращении с животными».

Законопроект нацелен на установление общих и специальных требований при обращении с животными, защиту животных от жестокого обращения, страдания и гибели, недопущение жестокого умерщвления животных, а также укрепление нравственности общества, обеспечение безопасности, иных прав и законных интересов граждан.

Также парламентарии обсудили итоговую редакцию сравнительной таблицы к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

Принятие данного проекта закона позволит урегулировать вопросы определения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также закрепить полномочия по разработке и утверждению методических указаний по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха за соответствующими органами исполнительной власти.

Кроме того, на заседании был рассмотрен и утверждён отчёт Комитета о проделанной работе за ноябрь 2021 года.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии утвердили заключение комитета-соисполнителя на проект закона «Об инвестиционной деятельности». Законопроект рекомендован к принятию с учётом дополнений и предложений к нему. Проект закона позволит урегулировать правовые, организационные, финансово-экономические и иные основы деятельности в сфере инвестирования на территории Донецкой Народной Республики, а его реализация направлена на привлечение инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики, а также на обеспечение прав инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам ДНР, так и иностранным перевозчикам.

Также проект закона определяет ответственность за нарушение установленного порядка, права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок.